Volley i premi individuali e il Dream Team del Mondiale per Club 2025 | un italiano incoronato come MVP!

Perugia ha vinto il Mondiale per Club 2025 di volley maschile, sconfiggendo l’Osaka Bluteon per 3-0 nella finale andata in scena a Belem (Brasile). I Campioni d’Europa si sono imposti contro i giapponesi al termine di un’autentica cavalcata in terra sudamericana (quattro successi per 3-0 e uno al tie-break, proprio contro i vice campioni d’Asia nel round robin) e hanno conquistato il terzo titolo iridato della loro storia dopo quelli conseguiti nel 2022 a Betim e nel 2023 a Bangalore. Sono stati assegnati anche i premi individuali ed è stato selezionato il sestetto ideale (Dream Team). Il miglior giocatore del torneo (MVP) è Simone Giannelli: il palleggiatore dei rossoneri ha ricevuto con merito il riconoscimento, dopo aver offerto una serie di prestazioni davvero rimarchevoli dal punto di vista tecnico e agonistico. 🔗 Leggi su Oasport.it

