LIVE Sci alpino Slalom Schladming 2026 in DIRETTA | McGrath sfrutta il numero 1! Attesa per Vinatzer

Questa mattina a Schladming si sono svolti i primi discorsi di qualificazione per lo slalom maschile del 2026. McGrath ha sfruttato il numero 1 e ha chiuso la manche con il miglior tempo, sorprendendo gli appassionati presenti sulla pista. Attesa ora per Vinatzer, che domani tenterà di recuperare terreno e migliorarsi. La gara si preannuncia molto combattuta, con gli occhi puntati sui protagonisti in vista delle Olimpiadi.

18.00. Si arrotonda incredibilmente la linea di Muffat-Jeandet che frena ad ogni curva ed è ottavo a 1?38. Ora l'idolo di casa, Feller 18.00. Muffat-Jeandet all'intermedio ha un centesimo di ritardo 17.59: Si allargano le linee di Hagan nel finale, anche lui perde tanto nella seconda parte, è settimo a 1?03 17.58: All'intermedio Haugan ha 19 centesimi di ritardo 17.55: perde tanto anche il francese Rassat nel finale. Il francese è quarto a 63 centesimi dalla testa. Ora Haugan 17.

