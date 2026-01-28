Mattarella negli Emirati elogia capacità di dialogo e ricerca pace

Il presidente Sergio Mattarella è arrivato negli Emirati Arabi Uniti, dove ha incontrato le autorità locali. Durante la visita, ha parlato più volte di dialogo, cooperazione e convivenza pacifica, temi che ha sempre sostenuto. A Abu Dhabi, ha elogiato lo sforzo dello sceicco Mohamed bin Zayed al Nahyan nel promuovere il dialogo tra le nazioni. Il suo viaggio dimostra come l’Italia voglia rafforzare i legami con i paesi del Golfo attraverso scambi e collaborazioni concrete.

Dubai, 28 gen. (askanews) – Dialogo, cooperazione e convivenza pacifica. Sergio Mattarella in visita di Stato negli Emirati Arabi Uniti ripeterà in più occasioni questi concetti, un mantra che lo caratterizza ormai da tempo e che qui ad Abu Dhabi trova espressione concreta nel progetto portato avanti dallo sceicco e presidente della federazione emiratina Mohamed bin Zayed al Nahyan. “Tra i tanti aspetti che rendono gli Emirati Arabi Uniti un punto di riferimento nella vita internazionale, c’è anche questo straordinario carattere di apertura al dialogo tra le religioni, che è ben più di tolleranza o di convivenza”, dice al termine della visita alla casa della famiglia abramitica, all’interno della quale sono presenti una chiesa cattolica, una sinagoga e una moschea.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Mattarella Emirati

Abu Dhabi, 28 gennaio – Il presidente Mattarella ha sottolineato come gli Emirati Arabi Uniti siano un esempio di apertura al dialogo tra le religioni.

Il presidente Mattarella si trova negli Emirati Arabi Uniti, dove ha parlato di pace e dialogo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Mattarella Emirati

Argomenti discussi: Mattarella accoglie gli atleti paralimpici: Un esempio di civiltà per i giovani.

Mattarella negli Emirati elogia capacità di dialogo e ricerca paceDubai, 28 gen. (askanews) - Dialogo, cooperazione e convivenza pacifica. Sergio Mattarella in visita di Stato negli Emirati Arabi Uniti ripeterà ... notizie.tiscali.it

Perché la visita di Mattarella negli Emirati Arabi è storicaPer la prima volta un Presidente della Repubblica italiano visita gli Emirati Arabi. La visita di Stato di Sergio Mattarella per due giorni Abu Dhabi e Dubai, accompagnato dal vice ministro degli Affa ... formiche.net

Visita di Stato negli Emirati Arabi Uniti , Il Presidente Mattarella arriva a Dubai x.com

Storica visita di Sergio Mattarella negli Emirati Arabi: “Amicizia e collaborazione concrete” L’articolo e due video qui - facebook.com facebook