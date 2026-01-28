Mattarella negli Emirati elogia capacità di dialogo e ricerca pace
Il presidente Sergio Mattarella è arrivato negli Emirati Arabi Uniti, dove ha incontrato le autorità locali. Durante la visita, ha parlato più volte di dialogo, cooperazione e convivenza pacifica, temi che ha sempre sostenuto. A Abu Dhabi, ha elogiato lo sforzo dello sceicco Mohamed bin Zayed al Nahyan nel promuovere il dialogo tra le nazioni. Il suo viaggio dimostra come l’Italia voglia rafforzare i legami con i paesi del Golfo attraverso scambi e collaborazioni concrete.
Dialogo, cooperazione e convivenza pacifica. Sergio Mattarella in visita di Stato negli Emirati Arabi Uniti ripeterà in più occasioni questi concetti, un mantra che lo caratterizza ormai da tempo e che qui ad Abu Dhabi trova espressione concreta nel progetto portato avanti dallo sceicco e presidente della federazione emiratina Mohamed bin Zayed al Nahyan. "Tra i tanti aspetti che rendono gli Emirati Arabi Uniti un punto di riferimento nella vita internazionale, c'è anche questo straordinario carattere di apertura al dialogo tra le religioni, che è ben più di tolleranza o di convivenza", dice al termine della visita alla casa della famiglia abramitica, all'interno della quale sono presenti una chiesa cattolica, una sinagoga e una moschea.
