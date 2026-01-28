Riscoprire i valori del dialogo l' invito di Mattarella dagli Emirati Arabi Uniti

Il presidente Mattarella si trova negli Emirati Arabi Uniti, dove ha parlato di pace e dialogo. In un momento di grande tensione tra Washington e Teheran, con la minaccia di interventi militari, il capo dello Stato ha sottolineato l’importanza di riscoprire i valori del dialogo tra le religioni e tra i paesi. La richiesta è chiara: bisogna lavorare per la stabilità e la pace, anche in zone complicate come il Golfo Persico.

AGI - Mentre la tensione è sempre più alta tra Washington e Teheran, con un'Armata, guidata dalla portaerei Abraham Lincoln, "pronta a intervenire", minaccia Donald Trump, dall'altra parte del Golfo Persico, negli Emirati Arabi Uniti, si chiede con urgenza di "ripristinare ovunque nel mondo pace e stabilità ", anche riscoprendo il valore del dialogo interreligioso come viatico delle relazioni internazionali. Questo l'auspicio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, pienamente condiviso dall'omologo emiratino, lo Sceicco Bin Zayed Al Nahyan, a conclusione della prima giornata, ad Abu Dhabi, della sua seconda visita di Stato nel Paese del Golfo dopo quella compiuta nel 2022.

