Trittico di monete | dialogo tra le tre religioni monoteiste a Roma

AGI - Un trittico di monete in argento è stato dedicato alle tre religioni monoteiste che, sotto il cielo di Roma, hanno la stessa radice abramitica: l' ebraismo, il cristianesimo e l' Islam. Queste monete invitano al dialogo intrecciato e costante. Sono emesse dal MEF e coniate dalla Zecca di Stato, e il trittico è accompagnato dal tema "Tre religioni monoteiste sotto il cielo di Roma". Questa mattina, si è svolta nell'Aula Giulio Cesare, in Campidoglio, la presentazione ufficiale delle monete e la loro consegna ai rappresentanti delle tre religioni monoteiste nella capitale: monsignor Vincenzo Paglia per il cristianesimo; Riccardo Di Segni, rabbino capo di Roma, per l'ebraismo; l'Imam Nader Akkad della Grande Moschea di Roma, attuale guida spirituale nella capitale, per l'Islam. 🔗 Leggi su Agi.it

