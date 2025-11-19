Trittico di monete | dialogo tra le tre religioni monoteiste a Roma
AGI - Un trittico di monete in argento è stato dedicato alle tre religioni monoteiste che, sotto il cielo di Roma, hanno la stessa radice abramitica: l' ebraismo, il cristianesimo e l' Islam. Queste monete invitano al dialogo intrecciato e costante. Sono emesse dal MEF e coniate dalla Zecca di Stato, e il trittico è accompagnato dal tema "Tre religioni monoteiste sotto il cielo di Roma". Questa mattina, si è svolta nell'Aula Giulio Cesare, in Campidoglio, la presentazione ufficiale delle monete e la loro consegna ai rappresentanti delle tre religioni monoteiste nella capitale: monsignor Vincenzo Paglia per il cristianesimo; Riccardo Di Segni, rabbino capo di Roma, per l'ebraismo; l'Imam Nader Akkad della Grande Moschea di Roma, attuale guida spirituale nella capitale, per l'Islam. 🔗 Leggi su Agi.it
News recenti che potrebbero piacerti
La zecca dello Stato produrrà un trittico di monete che si chiamerà “Il cielo di Abramo” simbolo delle tre fedi che “abitano sotto lo stesso cielo”: ebraismo, cristianesimo e Islam. Guarda il servizio andato in onda su Studio Aperto. - facebook.com Vai su Facebook
Monete da collezione, Roma celebra le tre fedi: il trittico di monete della Zecca unisce Cristianesimo, Ebraismo e Islam - La Zecca dello Stato emette un trittico in argento dedicato alle tre religioni monoteiste presenti a Roma. Secondo corriere.it
Poligrafico: presentato trittico monete "tre fedi, una citta'" a Roma - Presentato stamattina in Campidoglio il trittico in argento 'Le tre religioni monoteiste sotto il cielo di Roma' che racconta la volo ... Si legge su ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com
Tre fedi, tre monete: Roma celebra il dialogo interreligioso - Un trittico di monete straordinarie, unisce cristianesimo, ebraismo e islam sotto il cielo di Abramo. Si legge su msn.com