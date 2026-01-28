Abu DhabiMattarella | dialogo Religioni

Durante la sua visita negli Emirati Arabi, il Presidente Mattarella ha incontrato l’Emiro Zayed al Nahyan. I due hanno parlato dell’importanza di fermare i conflitti nel mondo e di lavorare per riportare pace e stabilità.

17.00 Durante la sua visita negli Emirati Arabi,il Presidente Mattarella e l'Emiro Zayed al Nahyan,hanno discusso sull'urgenza di porre fine ai conflitti nel mondo e ripristinare pace e stabilità. "Tra i tanti aspetti che rendono gli Emirati Arabi un punto di riferimento nella vita internazionale c'è anche questo straordinario carattere di apertura al dialogo tra le religioni". Così Mattarella durante la sua visita alla Casa della Famiglia Abramitica di Abu Dhabi,complesso che ospita una Moschea, una Sinagoga e una Chiesa cristiana.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

