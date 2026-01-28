Abu DhabiMattarella | dialogo Religioni

Durante la sua visita negli Emirati Arabi, il Presidente Mattarella ha incontrato l’Emiro Zayed al Nahyan. I due hanno parlato dell’importanza di fermare i conflitti nel mondo e di lavorare per riportare pace e stabilità.

17.00 Durante la sua visita negli Emirati Arabi,il Presidente Mattarella e l'Emiro Zayed al Nahyan,hanno discusso sull'urgenza di porre fine ai conflitti nel mondo e ripristinare pace e stabilità. "Tra i tanti aspetti che rendono gli Emirati Arabi un punto di riferimento nella vita internazionale c'è anche questo straordinario carattere di apertura al dialogo tra le religioni". Così Mattarella durante la sua visita alla Casa della Famiglia Abramitica di Abu Dhabi,complesso che ospita una Moschea, una Sinagoga e una Chiesa cristiana.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Abu Dhabi Emirati

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Mattarella: Dialogo interreligioso è essenziale nella vita internazionale

Ultime notizie su Abu Dhabi Emirati

Argomenti discussi: Mattarella negli Emirati Arabi 27-29/1 per stringere bulloni di partenariato strategico - Geagency; Mattarella a connazionali ad Abu Dhabi, contribuite a pace e dialogo; Italia-Emirati: Mattarella in visita di Stato la prossima settimana ad Abu Dhabi e Dubai; Mattarella in Emirati Arabi per suggellare stabilità rapporti.

Mattarella a connazionali ad Abu Dhabi, contribuite a pace e dialogo(ANSA) - ABU DHABI, 28 GEN - Abu Dhabi e l'intero complesso degli Emirati Arabi Uniti sono un paese in veloce, accelerata modernizzazione costante nei punti più avanzati dell'innovazione. Un paese di ... tuttosport.com

Mattarella e l'appello da Abu Dhabi: «Nella vita internazionale servono dialogo e tolleranza»Il presidente della Repubblica in visita ad Abu Dhabi mentre in Medio Oriente salgono le tensioni tra Iran e Stati Uniti. L'incontro con lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan ... corriere.it

Mattarella ad Abu Dhabi incontra l'emiro bin Zayed al Nahyan, segni concreti di collaborazione. Con il presidente degli Emirati Arabi Uniti d'accordo su necessità di ripristinare pace e stabilità. "Urgente porre fine ai numerosi conflitti" #ANSA - facebook.com facebook

Mattarella incontra ad Abu Dhabi il Presidente degli Emirati Arabi Uniti x.com