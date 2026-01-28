Questa mattina, il presidente Mattarella si trova a Abu Dhabi per una visita ufficiale al Museo Nazionale Zayed. Ha incontrato le autorità locali e ha espresso gratitudine per l’accoglienza calorosa riservata a lui e alla sua delegazione, sottolineando lo spirito di amicizia tra Italia e Emirati Arabi Uniti. La visita prosegue con incontri e scambi culturali, nel tentativo di rafforzare i legami tra i due Paesi.

“La ringrazio molto per l’accoglienza che sta riservando a me e alla mia delegazione con questo spirito di amicizia che lega i nostri Paesi. Ne sono grato”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aprendo i suoi colloqui ad Abu Dhabi con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed Al Nahyan. “Sono onoratissimo di restituire la visita che ha fatto un anno fa a Roma. Una visita molto importante per l’Italia e che – ha sottolineato Mattarella – ha lasciato segni concreti nella nostra collaborazione. Devo confidarle che sono tornato spesso al nostro colloquio a Roma e alla saggezza delle sue considerazioni”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mattarella ad Abu Dhabi in visita al Museo Nazionale Zayed

Approfondimenti su Mattarella AbuDhabi

Il nuovo Zayed National Museum di Abu Dhabi, situato sull’isola di Saadiyat, si distingue per le sue cinque torri affusolate.

Durante la sua visita negli Emirati Arabi, il Presidente Mattarella ha incontrato l’Emiro Zayed al Nahyan.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Emirati Arabi Uniti, Mattarella visita il museo Zayed

Ultime notizie su Mattarella AbuDhabi

Argomenti discussi: Mattarella in visita di Stato negli Emirati Arabi: ecco il programma; Visita di Stato del Presidente Mattarella negli Emirati Arabi Uniti; Il presidente Mattarella in visita ad Abu Dhabi e Dubai; Mattarella negli Emirati, l’Italia punta sul Golfo Persico.

Mattarella ai connazionali ad Abu Dhabi, contribuite alla pace e al dialogoUn anno fa l'incontro a Roma con il presidente degli Emirati Arabi Uniti. L'emiro Al Nahyan ricorda come le relazioni bilaterali si siano sviluppate intensamente (ANSA) ... ansa.it

Mattarella a connazionali ad Abu Dhabi, contribuite a pace e dialogo(ANSA) - ABU DHABI, 28 GEN - Abu Dhabi e l'intero complesso degli Emirati Arabi Uniti sono un paese in veloce, accelerata modernizzazione costante nei punti più avanzati dell'innovazione. Un paese di ... tuttosport.com

Mattarella ad Abu Dhabi incontra l'emiro bin Zayed al Nahyan, segni concreti di collaborazione. Con il presidente degli Emirati Arabi Uniti d'accordo su necessità di ripristinare pace e stabilità. "Urgente porre fine ai numerosi conflitti" #ANSA - facebook.com facebook

Oggi ad Abu Dhabi ho accolto il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella per discutere dei duraturi e storici legami di cooperazione tra gli Emirati Arabi Uniti e l'Italia. Abbiamo anche esplorato modalità per rafforzare ulteriormente il nostro partena x.com