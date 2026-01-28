Mattarella ad Abu Dhabi in visita al Museo Nazionale Zayed

Questa mattina, il presidente Mattarella si trova a Abu Dhabi per una visita ufficiale al Museo Nazionale Zayed. Ha incontrato le autorità locali e ha espresso gratitudine per l’accoglienza calorosa riservata a lui e alla sua delegazione, sottolineando lo spirito di amicizia tra Italia e Emirati Arabi Uniti. La visita prosegue con incontri e scambi culturali, nel tentativo di rafforzare i legami tra i due Paesi.

“La ringrazio molto per l’accoglienza che sta riservando a me e alla mia delegazione con questo spirito di amicizia che lega i nostri Paesi. Ne sono grato”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aprendo i suoi colloqui ad Abu Dhabi con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed Al Nahyan. “Sono onoratissimo di restituire la visita che ha fatto un anno fa a Roma. Una visita molto importante per l’Italia e che – ha sottolineato Mattarella – ha lasciato segni concreti nella nostra collaborazione. Devo confidarle che sono tornato spesso al nostro colloquio a Roma e alla saggezza delle sue considerazioni”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

