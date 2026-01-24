Viaggio nel nuovo museo di Abu Dhabi dedicato all’emiro Zayed

Il nuovo Zayed National Museum di Abu Dhabi, situato sull’isola di Saadiyat, si distingue per le sue cinque torri affusolate. Tra le architetture di rilievo come il Louvre di Jean Nouvel e il futuro Guggenheim di Frank Gehry, il museo rappresenta un importante spazio dedicato alla memoria dell’emiro Zayed. In questa anteprima, esploreremo le caratteristiche e il significato di questa struttura, simbolo della cultura e dell’identità degli Emirati Arabi Uniti.

Abu Dhabi. Quando arriviamo sull’isola di Saadiyat, tra architetture simbolo come il Louvre di Jean Nouvel e il cantiere del prossimo Guggenheim del compianto Frank Gehry, le cinque torri affusolate del nuovo Zayed National Museum – visitato dal Foglio in anteprima – emergono a distanza come dei punti di riferimento, come delle ali ferme nel vento. Ci viene subito detto dalla nostra guida che non sono solo sculture, “ma degli strumenti”, in quanto dei camini solari che regolano il clima e il ritmo della visita. L’architettura di Foster + Partners regala scena e ordine – “il piacere della ragione”, come scriveva Le Corbusier – che diventa una forma di pedagogia silenziosa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

