Matrimoni combinati Quattro anni di condanna

Il tribunale ha condannato a quattro anni Visar Krasniqi, 37 anni, kosovaro considerato il leader di un’organizzazione che tra il 2016 e il 2018 ha organizzato matrimoni tra cittadini kosovari e donne rumene. Lo scopo era ottenere permessi di soggiorno e, in seguito, la cittadinanza italiana. La sentenza arriva dopo un lungo procedimento giudiziario che ha fatto luce su una rete di pratiche illegali.

È stato condannato a quattro anni di reclusione il 37enne kosovaro Visar Krasniqi, ritenuto il vertice di un’organizzazione che tra il 2016 e il 2018 aveva orchestrato una serie di matrimoni combinati tra cittadini kosovari e donne rumene, finalizzati a ottenere per i primi il permesso di soggiorno e, successivamente, la cittadinanza italiana. La sentenza è arrivata al termine del processo celebrato a Ravenna, dove la Procura aveva chiesto una condanna ben più pesante, pari a dodici anni, ma alcuni capi di imputazione erano prescritti e per altri è arrivata l’assoluzione. Secondo l’impianto accusatorio, l’uomo aveva agito come promotore e coordinatore di un sistema collaudato: i connazionali venivano fatti sposare con cittadine rumene, quindi comunitarie, spesso alla presenza di parenti stretti utilizzati come testimoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Matrimoni combinati. Quattro anni di condanna Approfondimenti su Matrimoni Combinati Irene Pivetti, confermata la condanna a quattro anni La Corte d’Appello di Milano ha confermato la condanna a quattro anni di Irene Pivetti per evasione fiscale e autoriciclaggio, mantenendo invariato il verdetto emesso nel settembre 2024 dal tribunale. Chi sono i quattro fratelli di Killian Marcus Nielsen (i figli di Brigitte avuti da 5 matrimoni diversi) Brigitte Nielsen ha avuto cinque figli da cinque matrimoni diversi. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. The Humiliating Punishment That Made an Entire Crowd Beg for Mercy Ultime notizie su Matrimoni Combinati Argomenti discussi: Matrimoni combinati. Quattro anni di condanna; Novità streaming gennaio 2026: serie TV e film live action. Matrimoni combinati. Quattro anni di condannaCittadini kosovari ingannavano gli assessori del Comune, convolando a nozze con donne rumene per ottenere il permesso di soggiorno. ilrestodelcarlino.it "Matrimonio Per l'Islam anche a 9 anni". Non posso che definire inaccettabili le parole pronunciate da un imam della moschea di Brescia davanti alle telecamere di Rete 4. In Italia non possono trovare spazio pratiche come i matrimoni combinati, ancor più se x.com "Matrimonio Per l'Islam anche a 9 anni". Non posso che definire inaccettabili le parole pronunciate da un imam della moschea di Brescia davanti alle telecamere di Rete 4. Secondo quanto affermato, una bambina, dopo i 9 anni, verrebbe considerata adulta - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.