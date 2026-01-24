chi sono i quattro fratelli di killian marcus nielsen i figli di brigitte avuti da 5 matrimoni diversi

Brigitte Nielsen ha avuto cinque figli da cinque matrimoni diversi. Tra loro, Killian Marcus Nielsen è il figlio nato dal matrimonio con il giocatore di football Mark Gastineau. Gli altri figli di Brigitte sono Julian, figlio del primo marito Kasper Winding, e Douglas Aaron e Raoul Jr., i figli di altri matrimoni. La sua famiglia riflette una vita personale complessa e articolata, caratterizzata da molteplici relazioni e un rapporto affettivo con i propri figli.

Brigitte Nielsen si è sposata per cinque volte nel corso della sua vita, l’icona anni Ottanta ha avuto ben cinque figli: Julian, figlio del primo marito dell’attrice Kasper Winding, Killian Marcus, nato dal matrimonio con il giocatore di football Mark Gastineau, Douglas Aaron e Raoul Jr., nati dall’unione con il pilota Raoul Meyer, e la piccola Frida, nata nel 2018 dall’amore con il suo ultimo marito, Mattia Dessì. Vediamo chi sono i 4 fratelli di Killian Marcus Nielsen. Chi è Julian Winding, il fratello maggiore. Julian Winding, nato il 12 aprile 1984, è il figlio di Brigitte Nielsen e del suo primo marito, il compositore Kasper Winding. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

