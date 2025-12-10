Irene Pivetti confermata la condanna a quattro anni
La Corte d’Appello di Milano ha confermato la condanna a quattro anni di Irene Pivetti per evasione fiscale e autoriciclaggio, mantenendo invariato il verdetto emesso nel settembre 2024 dal tribunale. La decisione rappresenta un passo importante nel procedimento giudiziario che vede coinvolta l'ex politica.
La Corte d’Appello di Milano ha confermato la condanna a quattro anni inflitta a Irene Pivetti per evasione fiscale e autoriciclaggio, decisione che mantiene inalterato il verdetto pronunciato dal tribunale nel settembre 2024. Al centro del procedimento figuravano alcune operazioni commerciali risalenti al 2016, per un valore complessivo di circa 10 milioni di euro, legate alla compravendita di tre Ferrari Granturismo. Secondo le ricostruzioni svolte dal pm e dagli investigatori della guardia di finanza, quelle transazioni sarebbero state utilizzate per riciclare fondi provenienti da irregolarità fiscali. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Evasione fiscale e autoriciclaggio, confermata dalla Corte d'Appello di Milano la condanna a 4 anni per Irene Pivetti. L'ex presidente della Camera: 'Sono innocente e la verità verrà fuori' #ANSA Vai su X
Irene Pivetti condannata a 4 anni per evasione fiscale - facebook.com Vai su Facebook
Irene Pivetti, condanna a 4 anni confermata: nel mirino operazioni commerciali per 10 milioni di euro. «Sono innocente» - La Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 4 anni di reclusione per evasione fiscale e autoriciclaggio per l'ex presidente della Camera. Scrive ilmattino.it
