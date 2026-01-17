Le ultime 48 ore di calciomercato alla Juventus sono segnate dalle trattative di Spalletti e Ottolini. Sul tavolo ci sono diversi nomi, tra cui Mateta, En-Nesyri, Beto e Mingueza, che stanno attirando l’attenzione della dirigenza bianconera. In questo periodo, le strategie di mercato si intensificano, puntando a rafforzare la rosa per la prossima stagione. Ecco un aggiornamento sui movimenti e le possibilità in casa Juventus.

Quarantotto ore di lavoro in simbiosi per tracciare la rotta definitiva. Luciano Spalletti e Marco Ottolini hanno vissuto giorni di stretto contatto dopo il ritorno del dirigente dalla missione spagnola. Il summit ha prodotto una decisione univoca: la Juventus non aspetterà l’estate, ma interverrà subito per colmare le lacune, puntando su un nuovo centravanti e un esterno destro. Lo riferisce Tuttosport. Il casting per il vice-Vlahovic (o suo erede) ha un vincitore netto: Jean-Philippe Mateta. L’attaccante francese del Crystal Palace ha scalato le gerarchie. La volontà del giocatore è un assist prezioso: Mateta vuole Torino subito, complice anche il caos che regna nel club londinese (con l’addio annunciato del tecnico Oliver Glasner e la partenza del difensore Guehi). 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Juve: le 48 ore di Spalletti e Ottolini. Mateta, En-Nesyri, Beto e Mingueza: cosa sta succedendo in casa bianconera

Leggi anche: En-Nesyri Juve, il Fenerbahce offre l’attaccante ai bianconeri: ecco cosa sta accadendo. Decisivi i prossimi giorni

Leggi anche: Ottolini Juve, attenzione al possibile terremoto in casa Genoa! Non è escludere un suo addio dopo la partenza a rilento di Vieira: cosa sta succedendo

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Rivoluzione Juve, due chiavi per Spalletti e Ottolini cambia: il mercato dopo la svolta; Le notizie di calciomercato del 15 gennaio 2026: Juve su Fortini, Roma su Zirkzee. Asta per Frattesi; Calciomercato Roma, arriva Malen e porta i gol: Massara cancella Raspadori con 48 ore folli. E ora c’è anche Arena; La Juve accende il mercato: pronto un colpo a centrocampo, spunta un nome nuovo.

Calciomercato live: Juventus su Mateta, Malen ufficiale alla Roma, il Napoli sulle tracce di Marcos Leonardo - Calciomercato live, le trattative di oggi venerdì 16 gennaio 2026. ilmessaggero.it