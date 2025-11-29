Infortunati Sampdoria la voglia di riscatto di Ricci | il centrocampista punta a esserci già alla prossima sfida
Infortunati Sampdoria, il centrocampista doriano Matteo Ricci punta al recupero già dalla prossima giornata Il centrocampista blucerchiato Matteo Ricci è stato costretto a fermarsi di nuovo nelle ultime settimane a causa di problemi fisici. Dopo una botta e un successivo guaio muscolare, il classe 1994 ha dovuto interrompere il suo percorso di crescita, proprio mentre . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Non è un centravanti, ma sarebbe tanta roba! Nelle ultime ore è circolato il nome di Nicholas Pierini per la Sampdoria. Esterno offensivo che può svariare sulla trequarti, ruolo dove sulla carta eravamo pieni, ma ci siamo ritrovati con quasi tutti infortunati.
Buone notizie per la #Sampdoria? Le ultimissime
Sampdoria, Bellemo: "Mai temuto per questa stagione. C'è grande voglia di riscatto" - Un'altra stagione non facile per la Sampdoria, che farà da apripista alla ripresa del campionato di Serie B, scendendo in campo venerdì 17 ottobre contro la Virtus Entella, ma la vittoria sul Pescara ...
Così vicine, così "lontane": l'orgoglio dell'Entella, la voglia di riscatto della Sampdoria - Ci sono mille spunti per definire questo inedito derby fra Entella e Sampdoria che si giocherà questa sera al "Sannazzari" di Chiavari.
Bellemo, la Samp ritrova un protagonista: "Voglia di riscatto, tifosi fondamentali" - Alessandro Bellemo era arrivato l'anno scorso alla Sampdoria come uno dei protagonisti più attesi ma si era perso un po' per strada, come tutta la squadra.