Monza riscatto immediato Ora nel mirino c’è Viareggio

Dopo una prima verifica positiva, l’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar si prepara alle prossime sfide, con l’obiettivo di riscattarsi dopo la pesante sconfitta contro Trissino. Ora, la squadra si concentra su Viareggio, cercando di mettere in campo tutta la determinazione e il carattere necessari per invertire il trend negativo e rilanciare le proprie ambizioni.

La prima verifica è stata positiva. Ora, però, ne arrivano altre due altrettante severe. L'Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar, intanto, dimostra di aver metabolizzato la pesante sconfitta per 8-2 con il Trissino del turno precedente. La miglior risposta che il quintetto monzese potesse dare è stata appunto la vittoria per 4-2 su una pista "calda" come quella di Giovinazzo. La formazione pugliese si è spesso rivelata scorbutica per quella monzese. Al PalaPansini, nel recente recupero, la capolista Trissino si era inoltre trovata tre volte in svantaggio, prima di imporsi per 5-3. L'Hrcm, invece, ha chiuso il primo tempo sullo 0-3 grazie alle reti di Matteo Galimberti, Joaquin Olmos e dell'ex Paolo Colamaria.