Marotta ha detto che la partita di questa sera contro il Borussia Dortmund può dare fiducia alla squadra per il resto della stagione. Ha aggiunto che l’ipotesi di vedere Diaby in campo è remota, anche se comunque si aspetta di capire cosa succederà. Il presidente dell’Inter ha anche commentato le difficoltà del calcio italiano, senza entrare troppo nei dettagli.

Inter News 24 Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato nel pre-partita della gara di questa sera contro il Borussia Dortmun: le sue dichiarazioni. Intervenuto a Sky prima di Borussia Dortmund Inter, Beppe Marotta ha dichiarato: PAROLE – « Intanto la gara di stasera conta per la prestazione che dobbiamo offrire stasera per avere maggiore fiducia nel proseguo della stagione. Molto difficile arrivare agli ottavi diretti, ci dobbiamo preparare a fare i playoff. Questo è un dato di fatto. Mercato? Dobbiamo fare due considerazioni. Non siamo in una condizione di emergenza e eventuali arrivi devono obbligatoriamente migliorare la rosa e questo non è facile. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Marotta a Sky: «Partita che ci può dare fiducia per il proseguo della stagione. Diaby? Ipotesi remota ma vediamo cosa succede. Calcio italiano in difficoltà, dobbiamo…»

Approfondimenti su Inter News 24

In questa intervista doppia, Joe Bastianich e suo figlio Ethan condividono l’esperienza di collaborare nella prossima apertura di un ristorante.

Dopo la vittoria contro il Parma al Tardini, Maurizio Sarri ha commentato il risultato e l'importanza della prestazione della Lazio.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Inter News 24

Argomenti discussi: Inter-Arsenal 1-3, gol e highlights: a segno Gabriel Jesus, Gyokeres e Sucic; Inter-Dinamo Zagabria, 'trattativa' Marotta-Boban in diretta Sky. VIDEO; L'Inter aspetta Ivan Perisic! Marotta e Ausilio pronti a cogliere l'occasione, pressing sul PSV - Sky Sport; Arsenal show a San Siro: Gabriel Jesus e Gyokeres stendono l'Inter.

Inter, Marotta: Perisic? Non siamo in emergenza e Diaby è un'ipotesi remotaIl presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell'ultima sfida del girone unico di Champions League. tuttomercatoweb.com

Marotta: Non siamo in situazione di emergenza. Diaby? Il sondaggio c'è ma ad oggi le percentuali sono minimeL’Inter chiude la propria prima fase di Champions League nell’infuocata atmosfera del Signal Iduna Park di Dortmund, partita che arriva a ridosso degli ultimi giorni di mercato nei ... fcinternews.it

Il Marotta Basket sbriga facilmente la pratica Basket Giovane Pesaro. Al “Tre Ragazzi” la squadra di coach Giampieri gioca tutt’altra partita rispetto a quanto disputato durante il match d’andata in cui era mancata in quanto soprattutto a volontà e carattere. Conv - facebook.com facebook