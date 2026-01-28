Marito di Mara Venier in fin di vita per pancreatite acuta | quali farmaci per perdere peso possono causarla

Nicola Carraro, marito della conduttrice Mara Venier, è stato ricoverato in ospedale con problemi gravi. Le sue condizioni sono critiche a causa di una pancreatite acuta, scatenata dall’uso di un farmaco per perdere peso. La notizia ha fatto subito il giro del gossip e ha riacceso l’attenzione sui rischi di certi farmaci dimagranti. Carraro si trova in fin di vita, e i medici stanno facendo di tutto per salvarlo.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.