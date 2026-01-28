Marco Travaglio difende inaspettatamente Fabrizio Corona | le sue parole

Questa mattina a Milano, il Tribunale ha deciso di eliminare subito da tutte le piattaforme i contenuti che riguardano Corona e che sono considerati diffamatori nei confronti di Signorini. La decisione arriva dopo il ricorso presentato dagli avvocati del conduttore, in una vicenda che ha preso una piega inaspettata.

Il Tribunale di Milano, lunedì 26 gennaio, ha accolto il ricorso presentato dai legali di Alfonso Signorini ed è arrivata un’ordinanza d’urgenza: a Fabrizio Corona è stata disposta l’immediata cancellazione da ogni piattaforma di tutti i contenuti ritenuti diffamatori nei confronti del conduttore.🔗 Leggi su Today.it

In un contesto mediatico complesso, Marco Travaglio si schiera a favore di Fabrizio Corona, evidenziando come la richiesta di Mediaset rappresenti una forma di censura preventiva.

In un contesto mediatico acceso, le posizioni di Travaglio e De Pace evidenziano il divario tra libertà di espressione e responsabilità.

