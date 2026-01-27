Marco Travaglio difende Fabrizio Corona | Quella chiesta da Signorini e Mediaset è censura preventiva

In un contesto mediatico complesso, Marco Travaglio si schiera a favore di Fabrizio Corona, evidenziando come la richiesta di Mediaset rappresenti una forma di censura preventiva. La vicenda riguarda la decisione del giudice civile di Milano di imporre la rimozione di contenuti relativi a Signorini. Questa posizione solleva riflessioni sul rapporto tra libertà di stampa e tutela della privacy nel panorama italiano.

Marco Travaglio ha preso posizione sul caso Signorini-Corona. Il giornalista torinese è intervenuto sulla decisione del giudice civile di Milano che ha imposto a Fabrizio Corona la rimozione dei contenuti aventi a oggetto Signorini. Nel caso in cui la misura non fosse rispettata, Fabrizio Corona.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Approfondimenti su Marco Travaglio

In un contesto mediatico acceso, le posizioni di Travaglio e De Pace evidenziano il divario tra libertà di espressione e responsabilità.

La docuserie “Io sono notizia” dedicata a Fabrizio Corona presenta un episodio toccante, con Marco Travaglio che si lascia andare a emozioni sincere.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Marco Travaglio

Argomenti discussi: Marco Travaglio sta con Fabrizio Corona: L’Italia è un catalogo di censure e museruole; Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara: Tracce di sangue ovunque/ Procura: Gravi indizi; Raniero Monaco di Lapio, chi è / Ha una fidanzata? Dal Grande Fratello fino al mondo del cinema; GIUSTIZIA/ I volenterosi del contro-referendum, l’ultima Resistenza alla democrazia reale.

Marco Travaglio difende Fabrizio Corona: Giudice gli ha tappato la bocca, è censura preventiva/ L’attaccoMarco Travaglio analizza il caso Corona-Signorini e l'ultima decisione del giudice di Milano sull'ex re dei paparazzi nel suo editoriale ... ilsussidiario.net

Travaglio difende Corona e attacca il giudice sul caso Signorini: Così si legittima la censura preventivaMarco Travaglio prende posizione sul caso Signorini-Mediaset e difende Fabrizio Corona dopo la decisione del giudice di Milano: È censura preventiva, non giustizia. gay.it

Marco Travaglio - facebook.com facebook

Scrive oggi Marco Travaglio su Il Fatto: “i regime change o falliscono rafforzando i regimi che dovevano rovesciare o ne issano al potere di uguali o di peggiori”. Ha totalmente ragione. Leggete qui alessandrodibattista.substack.com/p/lesportazion… e iscrive x.com