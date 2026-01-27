Travaglio difende Fabrizio Corona De Pace lo attacca | perché vince sempre

In un contesto mediatico acceso, le posizioni di Travaglio e De Pace evidenziano il divario tra libertà di espressione e responsabilità. Mentre alcuni difendono Corona, altri contestano le sue azioni e le modalità di tutela dell’immagine pubblica. Questa dinamica riflette le sfide di un sistema che cerca di bilanciare il diritto di critica e la prevenzione di diffamazioni.

“Denunciatelo tutti, è un diffamatore”, dice una famosa avvocata. “Qui c’è censura preventiva”, scrive il direttore del Fatto Quotidiano. Due letture opposte, stesso protagonista: Fabrizio Corona. Ho letto entrambe le notizie, e il punto non è scegliere una tifoseria. Il punto è capire perché queste spaccature, ogni volta, lo rimettono al centro. Più si litiga sul suo nome, più il suo nome circola. E nel mondo dei social, circolare è già una forma di potere. Caso Signorini, bloccato Falsissimo: il provvedimento del giudice per Fabrizio Corona Due articoli, due fronti: la miccia è sempre la stessa. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Bernardini De Pace critica Corona, sottolineando la sua sete di vendetta e invitando a riflettere sulle motivazioni dietro le sue azioni.

In questo articolo si analizza la controversia tra l’avvocata Annamaria Bernardini de Pace e Fabrizio Corona, incentrata su accuse di diffamazione.

Argomenti discussi: Marco Travaglio sta con Fabrizio Corona: L’Italia è un catalogo di censure e museruole.

Marco Travaglio sta con Fabrizio Corona: «L’Italia è un catalogo di censure e museruole»Il direttore del Fatto: se ha commesso un reato lo si denunci. Ma... L'articolo Marco Travaglio sta con Fabrizio Corona: «L’Italia è un catalogo di censure e museruole» proviene da Open. msn.com

Pezzi di fango, ha ragione Travaglio! Prima condannate Corona perchè gli scoop li nasconde, ora gli rompete perchè li pubblicaAnche Marco Travaglio non ci sta. Il giudice di Milano avrebbe tappato la bocca a Fabrizio Corona secondo il direttore del Fatto, e ora lo difende perchè Oggi a te, domani a ... mowmag.com

