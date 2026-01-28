Marche in vetrina su Canale 5 con la miniserie Colpa dei Sensi trasmessa in prima serata

Le Marche sono di nuovo al centro dell’attenzione televisiva. Da venerdì sera, su Canale 5, va in onda la miniserie “Colpa dei sensi”, girata interamente nella regione. La prima puntata viene trasmessa il 30 gennaio, con tre serate consecutive. Il cast include Gabriel Garko e Anna Safroncik, mentre i registi sono i Tognazzi, Simona e Ricky. La produzione porta nelle case degli italiani un’ambientazione autentica e un racconto che si svolge tra le location più suggestive delle Marche.

ANCONA – Il 2026 si apre all’insegna della grande fiction girata nelle Marche, con la messa in onda da venerdì prossimo 30 gennaio in tre prime serate su Canale 5 della nuova miniserie “Colpa dei sensi” diretta da Simona e Ricky Tognazzi che vede protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik, di nuovo insieme dopo “Se potessi dirti addio”. La nuova fiction vanta nel cast anche Tommaso Basili, Giorgia Würth, Francesco Venditti, Lina Sastri, Romano Reggiani, Nicole Delfino, Lorenzo Lavia, Marco Cocci, Nicola Pistoia, Rebecca Liberati e Rosanna Banfi, è stata scritta da Simona Izzo, Ricky Tognazzi, Graziano Diana e Matteo Bondioli, una coproduzione Rti – Compagnia Leone Cinematografica, prodotta da Compagnia Leone Cinematografica S.🔗 Leggi su Anconatoday.it Approfondimenti su Marche Fiction Da venerdì 30 gennaio su Canale 5 “Colpa dei sensi” la nuova serie con Gabriel Garko e Anna Safroncik Venerdì sera su Canale 5 arriva “Colpa dei sensi”, la nuova serie con Gabriel Garko e Anna Safroncik. Colpa dei sensi, la nuova serie tv con Gabriel Garko in arrivo su Canale 5: data di inizio, cast e trama Colpa dei sensi è la nuova serie tv in arrivo su Canale 5, con Gabriel Garko e Anna Safroncik. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Marche Fiction Argomenti discussi: Maxi operazione antidroga tra Marche e Svizzera. Il video; Senigallia, la città in vetrina al Motor Bike Expo di Verona. Intanto si prepara per l’Harley-Davidson Spring Rally; Il sipario si apre su una straordinaria edizione celebrativa che racconta la storia del Festival Canoro più longevo delle Marche; Com'era la Basilica di Vitruvio 2mila anni fa: la video ricostruzione. Balene e Alex Bravo, in vetrina le serie made in MarcheLe Marche sotto i riflettori dell’Italian Global Series Festival, la kermesse internazionale in atto a Riccione, dedicata alle serie televisive, con due grandi produzioni girate interamente nella ... corriereadriatico.it Manikomio e @fourseasonsshowroom insieme per raggiungere le migliori boutique di Marche, Abruzzo, Umbria e Molise ! E tu, in quale vetrina della tua città vorresti vedere le nostre borse Lasciaci qui i tuoi suggerimenti ! facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.