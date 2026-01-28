Mamma e figlia morte dopo un' intossicazione | riprendono gli accertamenti

Sono ripresi gli accertamenti sulla morte di Sara Di Vita, la ragazza di 15 anni, e di sua madre Antonella Di Ielsi. Le due donne sono decedute tra il 27 e il 28 dicembre all’ospedale Cardarelli di Campobasso, dopo aver subito un’intossicazione di cui ancora si cerca la causa. Le indagini continuano per capire cosa abbia scatenato questa tragedia.

Nel procedimento è coinvolto anche l'Istituto zooprofilattico di Abruzzo e Molise per le matrici alimentari. La tragedia a Campobasso durante le festività natalizie L'obiettivo, come riporta Lapresse, è individuare eventuali segni istologici e residui tossicologici compatibili con un avvelenamento o una tossinfezione: un passaggio ritenuto decisivo per chiarire cosa abbia provocato il rapido peggioramento clinico e il decesso delle due donne. Fonti investigative confermano che sono attesi a ore anche i primi esiti delle analisi su campioni ematici affidate al Maugeri di Pavia, diretto dal professor Carlo Locatelli, consulente della Procura, e i risultati degli accertamenti dell'Istituto zooprofilattico su alimenti e preparati sequestrati nell'abitazione della famiglia Di Vita a Pietracatella: i risultati saranno incrociati con la storia clinica per confermare o escludere definitivamente la pista alimentare.

Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia, sono decedute dopo un’intossicazione alimentare causata dal consumo di pesce.

Una famiglia è stata colpita da una tragica intossicazione alimentare durante le festività natalizie, portando alla morte di mamma e figlia.

Mamma e figlia morte per intossicazione: alimenti sotto esame

