Mamma e figlia morte dopo il pesce dimesse due volte dall' ospedale | Evoluzione rara del quadro clinico I sintomi dell' intossicazione
Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia, sono decedute dopo un’intossicazione alimentare causata dal consumo di pesce. Le due sono state dimesse due volte dall’ospedale Cardarelli di Campobasso, dove i medici avevano riscontrato un quadro clinico raro e complesso. Questo episodio evidenzia l’importanza di un monitoraggio attento e tempestivo nei casi di sospetta intossicazione alimentare, soprattutto quando si presentano sintomi insoliti o persistenti.
