mamma e figlia morte per intossicazione a natale cinque indagati

Una famiglia è stata colpita da una tragica intossicazione alimentare durante le festività natalizie, portando alla morte di mamma e figlia. L’incidente, avvenuto dopo una cena casalinga, ha portato all’apertura di un’indagine con cinque persone iscritte nel registro degli indagati. Le autorità stanno esaminando le cause dell’intossicazione e gli eventuali rischi alimentari coinvolti in questo grave episodio.

Una cena consumata in casa, pochi giorni prima di Natale, seguita da forti dolori addominali e vomito persistente. Poi i ripetuti accessi al pronto soccorso, le dimissioni e infine una tragedia che ha sconvolto un intero paese. A Pietracatella, piccolo centro in provincia di Campobasso, una madre e una figlia sono morte a distanza di poche ore l’una dall’altra per una sospetta intossicazione alimentare. La Procura di Campobasso ha aperto un’inchiesta e ha iscritto cinque persone nel registro degli indagati. Le vittime sono Sara Di Vita, 15 anni, deceduta nella tarda serata di sabato, e la madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, morta qualche ora dopo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

