Maltrattamenti in famiglia filippino espulso da Viterbo dopo il carcere | era irregolare

La Polizia di Stato di Viterbo ha espulso un uomo filippino di 40 anni, che era stato in carcere per maltrattamenti in famiglia. L’operazione è avvenuta il 27 gennaio, nell’ambito dei controlli contro l’immigrazione clandestina. L’uomo, irregolare, è stato accompagnato fuori dall’Italia subito dopo aver lasciato il carcere.

A Viterbo un'altra espulsione di un cittadino straniero irregolare in Italia. Questa volta è toccato a un 40enne filippino, che ha scontato due anni e sei mesi di reclusione nel carcere Nicandro Izzo a Mammagialla per maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento è stato eseguito nella giornata del 27 gennaio dai poliziotti della questura di Viterbo. Nei confronti dell'uomo, pregiudicato e irregolarmente presente in Italia, il prefetto Sergio Pomponio ha emesso un decreto di espulsione eseguito dal questore Luigi Silipo all'atto della scarcerazione, con provvedimento di trattenimento al Centro di permanenza per i rimpatri di Palazzo San Gervasio (Potenza).🔗 Leggi su Viterbotoday.it

