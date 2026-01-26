Con un taglierino a scuola giovane fermato dalla polizia | era anche irregolare espulso

Durante un controllo della polizia di Stato presso un istituto scolastico di Prato, un giovane è stato fermato in possesso di un taglierino. L’individuo, risultato irregolare e già espulso, è stato immediatamente sottoposto alle verifiche. L’intervento si inserisce in un’operazione di controllo più ampia, volta a garantire la sicurezza all’interno delle scuole e a prevenire comportamenti rischiosi tra i giovani.

Prato, 26 gennaio 2026 – Durante un controllo della polizia di Stato nel plesso scolastico di via di Reggiana, è stato intercettato un gruppo di giovani coinvolti in un diverbio. Uno di loro è stato trovato in possesso di un taglierino, arma immediatamente sequestrata; dagli accertamenti successivi è inoltre emerso che il giovane era privo di un valido titolo di soggiorno, circostanza che ha portato alla sua espulsione dal territorio nazionale. Controlli della polizia a scuola. La vicenda risale allo scorso 21 gennaio, quando gli agenti della polizia di Stato di Prato sono intervenuti all’interno del plesso scolastico di via di Reggiana, area che ospita più istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado. 🔗 Leggi su Lanazione.it

