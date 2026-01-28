Maltempo | Schlein ribadisce ' subito i soldi per Ponte per la Sicilia'

La leader di Azione, Elly Schlein, torna a chiedere subito i fondi per il Ponte sullo Stretto. Durante una conferenza stampa a Roma, insiste che i soldi devono arrivare subito, anche se poi non saranno immediatamente spendibili. Schlein propone di sospendere i tributi e di mettere in piedi un grande piano per fronteggiare il dissesto idrogeologico, puntando tutto sulla priorità di intervenire rapidamente in Sicilia.

Roma, 28 gen (Adnkronos) - Utilizzare "subito le somme per il Ponte sullo stretto, che comunque non potranno essere utilizzare, sospendere i tributi e approvare un grande piano per il dissesto idrogeologico". Sono le proposte per fare fronte all'emergenza maltempo in Sicilia ribadite da Elly Schlein al Tg3.

Il ciclone Harry ha provocato danni stimati in almeno 740 milioni di euro in Sicilia, portando le autorità a dichiarare lo stato di emergenza regionale.

Questa mattina, sui social e nelle piazze si sono scatenate accuse tra politici e cittadini.

