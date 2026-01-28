Atterra l’avvoltoio Schlein Usate i soldi del Ponte

Questa mattina, sui social e nelle piazze si sono scatenate accuse tra politici e cittadini. La neo leader del partito ha fatto un appello diretto, invitando a usare i fondi destinati al Ponte di Genova per altri progetti. La sua proposta ha acceso le discussioni, subito seguita dalle critiche di chi vede questa mossa come un tentativo di distogliere l’attenzione dall’emergenza del maltempo che sta flagellando Sicilia, Calabria e Sardegna. La polemica non si ferma, mentre il maltempo continua a causare danni e disagi.

Il ciclone Harry si abbatte su Sicilia, Calabria e Sardegna e, puntuale, l'ondata di maltempo diventa occasione per dare fuoco alle polveri della battaglia politica. A poche ore dall'emergenza, Pd, Alleanza Verdi e Sinistra e MovMovimento Cinque Stelle tornano a impugnare vento e tempeste come clava contro il Ponte sullo Stretto, trasformando una tragedia ambientale nel pretesto per colpire un'opera che da anni rappresenta il bersaglio simbolico della loro «politica dei no». La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, in missione a Niscemi, parla di «circa 2 miliardi di danni» e liquida come «insufficienti» i «100 milioni stanziati dal governo nazionale».

