Giorgia Meloni si trova in Sicilia, dove ha deciso di scendere in campo dopo settimane di silenzio. L’ha fatto di fretta, senza preavviso, e ha incontrato i primi sostenitori. Renzi commenta che la visita di Meloni sembra più una rincorsa agli eventi e agli avversari che un’azione strategica. La regione si prepara ad affrontare le conseguenze di un maltempo che non dà tregua.

Roma, 28 gen (Adnkronos) - "Oggi Giorgia Meloni, all'improvviso, ha ritrovato il coraggio ed è scesa in Sicilia. È andata il giorno dopo la Schlein, rincorrendo gli eventi e gli avversari. Ed è andata dopo la nostra denuncia. Ma è andata: speriamo che si preoccupi del dissesto e del maltempo e che magari annunci la riapertura di Italia Sicura. Il ciclone Harry ha fatto male al Sud, ma anche il ministro Nello (Musumeci) ci ha messo del suo". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Maltempo: Renzi, 'Meloni in Sicilia dopo Schlein rincorre eventi e avversari'

Domani, Elly Schlein sarà in Sicilia per visitare le aree colpite dal maltempo.

Renzi commenta la situazione politica tra Meloni e Schlein, sottolineando come la premier non abbia accettato il confronto con la leader del Pd.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

