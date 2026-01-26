Domani Schlein in Sicilia nelle zone colpite dal maltempo

Domani, Elly Schlein sarà in Sicilia per visitare le aree colpite dal maltempo. La regione chiede interventi immediati e sufficienti per la ricostruzione, sottolineando che i 100 milioni di euro finora stanziati non sono sufficienti a far fronte alle esigenze di sicurezza e ripresa. La visita mira a sensibilizzare sull’importanza di sostegni concreti e tempestivi per le zone più colpite.

«Il Sud è in ginocchio e servono fondi urgenti per la ricostruzione e la messa in sicurezza, 100 milioni non sono sufficienti. Urgono poi procedure semplici e veloci che restano un miraggio. La segretaria del PD Elly Schlein si recherà personalmente domani in Sicilia nelle zone colpite per capire da vicino quali sono le reali esigenze del territorio». Lo riferisce una nota del Partito Democratico.

