Renzi | Meloni non accetta dialogo con Schlein noi ci confrontammo da Vespa

Renzi commenta la situazione politica tra Meloni e Schlein, sottolineando come la premier non abbia accettato il confronto con la leader del Pd. Ricorda inoltre come il suo stesso approccio fosse diverso, evidenziando il confronto pubblico avvenuto da Vespa. La dinamica tra i leader evidenzia le tensioni e le sfide nel panorama politico attuale.

"E' una questione che riguarda Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Giorgia Meloni ha detto che era pronta a sfidare Elly Schlein, lei le ha dato la disponibilità, però questo non è accaduto. La cosa è molto semplice, ognuno ha un suo stile. Io, quando ero Presidente del Consiglio, ho dialogato con Giorgia Meloni, che aveva allora il 3%. Era un po' il mondo alla rovescia rispetto ad oggi, perché io avevo il 40% e lei il 3%. Ma siamo andati da Bruno Vespa, un confronto c'è stato". Così Matteo Renzi a margine di un convegno sulle riforme ad Atreju.

