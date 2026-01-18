Rami sulla carreggiata | il gesto del volontario Misericordia fuori servizio

La Misericordia di Mercogliano desidera ringraziare pubblicamente il volontario Luigi Ambrosone, che sabato sera, fuori servizio e durante un tragitto personale, ha segnalato e rimosso rami sulla carreggiata vicino alla Segheria Coppola. Il suo gesto ha contribuito a prevenire potenziali incidenti e ha dimostrato impegno e senso di responsabilità nel garantire la sicurezza stradale.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Misericordia di Mercogliano i ntende rivolgere un ringraziamento pubblico al volontario Luigi Ambrosone c he, sabato sera, mentre si stava recando a un appuntamento personale, ha notato che nella curva presso la Segheria Coppola erano caduti dei rami sulla carreggiata, creando una situazione di serio pericolo per le auto in transito. Senza esitazione si è fermato immediatamente, ha segnalato l'accaduto al Presidente, permettendo così di avvisare prontamente il Sindaco Vittorio D'Alessio e il Responsabile della Protezione Civile Davide Bolognese, che hanno raggiunto il posto in tempi rapidissimi.

