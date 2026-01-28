Maltempo modifiche al programma dei lavori al viadotto bruciato della tramvia

A causa del maltempo, i lavori sul viadotto Margherita Hack sono stati rinviati. La fase di sollevamento, prevista per questa notte, si svolgerà domani, giovedì 29 gennaio, tra le 22 e le 4. La tramvia non passerà in quella zona durante le operazioni. I residenti e i pendolari dovranno prevedere possibili disagi.

“A causa del maltempo i lavori di sollevamento del ponte Margherita Hack sono spostati a domani, giovedì 29 gennaio, dalle 22 alle 4. L’intervento sarà realizzato nella sola notte di giovedì”. Lo comunica Gest, società che gestisce la tramvia, che precedentemente aveva annunciato che i lavori si sarebbero svolti in due giorni. “Dalle 22 a fine servizio la Linea T2 farà servizio limitato da Peretola Aeroporto a Regione e viceversa, e da Redi a San Marco Università e viceversa. Saranno attivi servizi di bus sostitutivi tra le fermate Regione – Redi e viceversa”, si fa sapere. Venerdì mattina “i tram viaggeranno con il ripristino della consueta velocità di esercizio, che era stata ridotta a 10 kmh dal 31 dicembre”, a seguito dell'incendio che ha causato danni, si stima, per circa mezzo milione di euro.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondimenti su Viadotto Margherita Hack

Sono iniziati i lavori di riparazione del viadotto della tramvia di Novoli, danneggiato da un incendio nella notte del 30 dicembre 2025.

L’incendio al viadotto della tramvia di San Donato, noto come ponte Margherita Hack, ha causato danni stimati in almeno mezzo milione di euro.

Ultime notizie su Viadotto Margherita Hack

