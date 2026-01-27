Viadotto della tramvia bruciato | via ai lavori previste interruzioni del servizio

Sono iniziati i lavori di riparazione del viadotto della tramvia di Novoli, danneggiato da un incendio nella notte del 30 dicembre 2025. La gestione della situazione comporta temporanee interruzioni del servizio, mentre si procede con le operazioni di messa in sicurezza e restauro. La riapertura è prevista nel rispetto delle procedure di sicurezza e delle tempistiche stabilite.

Gest, la società che gestisce la tramvia, ha comunicato questa che sono iniziati i lavori di riparazione dell'appoggio del ponte Hack di Novoli: il viadotto tramviario è stato seriamente danneggiato da un incendio la notte del 30 dicembre 2025.I lavori di ripristino richiedono il sollevamento.

