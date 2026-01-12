Incendio al viadotto della tramvia | Mezzo milione di danni
L’incendio al viadotto della tramvia di San Donato, noto come ponte Margherita Hack, ha causato danni stimati in almeno mezzo milione di euro. La stima, comunicata dall’assessore Andrea Giorgio durante il consiglio comunale, mette in evidenza l’impatto economico dell’incidente avvenuto nella sera del 30 dicembre. L’evento suscita attenzione sulla sicurezza delle infrastrutture e sulle conseguenze di tali incidenti sulla viabilità cittadina.
Almeno mezzo milione di danni. È la stima resa nota oggi in consiglio comunale dall'assessore Andrea Giorgio, in merito all'incendio sul viadotto della tramvia di San Donato - il ponte Margherita Hack - avvenuto nella serata del 30 dicembre scorso. “I danni complessivi sono valutabili intorno al. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
