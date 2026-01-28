La Premier Meloni annuncia che presto arriveranno aiuti concreti alle regioni colpite, Sicilia inclusa. Nel frattempo, a Palermo, la procura ha aperto un procedimento per disastro colposo contro ignoti, dopo che i danni causati dal maltempo sono saliti a due miliardi di euro. La situazione resta critica e le autorità si muovono per fare luce sulle responsabilità.

"Il governo sta lavorando alla definizione di un decreto legge di assegnazione delle risorse necessarie alle regioni colpite dal maltempo e per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza". Lo ha comunicato Palazzo Chigi in una nota ufficiale, al termine della visita di Giorgia Meloni in Sicilia. La presidenza del Consiglio ha poi specificato: "I 100 milioni già stanziati sono solo una prima risposta", in riferimento alla prima misura d'emergenza presa lunedì 26 gennaio., "Stamattina mi è stato prospettato un foglio dal quale si evince che l'entità dei danni segnalati dagli enti pubblici del ciclone Harry, poi da verificare, ammonta a circa due miliardi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Sicilia, Meloni: "Aiuti a regioni colpite, in arrivo decreto con le risorse necessarie"

