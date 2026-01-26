Maltempo Ferro | Cdm dichiara stato di emergenza subito 100 milioni per le somme urgenze

Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna, a seguito del maltempo recente. Sono stati stanziati subito 100 milioni di euro per le somme urgenze, per sostenere le aree colpite. Questa decisione mira a garantire interventi tempestivi e concreti nelle zone interessate, rispondendo alle esigenze immediate dei territori e facilitando le operazioni di assistenza e ricostruzione.

La sottosegretaria all’Interno ha espresso soddisfazione per la decisione assunta su proposta del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci Lo dichiara la sottosegretaria all’Interno, Wanda Ferro, esprimendo soddisfazione per la decisione assunta su proposta del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. “Lo stanziamento immediato di 100 milioni di euro per gli interventi di somma urgenza consente di far fronte ai primi e più urgenti bisogni delle comunità colpite. A questo si affiancherà, nei prossimi giorni, un ulteriore provvedimento del Governo per il ripristino e la ricostruzione delle infrastrutture danneggiate, una volta completata la ricognizione puntuale dei danni da parte delle Regioni”.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Approfondimenti su maltempo ferro Maltempo: il Consiglio dei ministri dichiara lo stato d'emergenza per Sicilia, Sardegna e Calabria. Stanziati 100 milioni per i primi interventi Il Consiglio dei ministri ha ufficialmente dichiarato lo stato di emergenza per Sicilia, Sardegna e Calabria, zone colpite dal recente maltempo. Governo dichiara stato di emergenza per Sicilia, Sardegna e Calabria: stanziati 100 milioni Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza per Sicilia, Sardegna e Calabria, regioni colpite dal recente maltempo. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su maltempo ferro Argomenti discussi: Destini incrociati, la grande musica al Tau: Zlata Chochieva e la Sinfonica Brutia in concerto. Maltempo, sottosegretario Wanda Ferro: Cdm dichiara stato di emergenza, subito 100 milioni per le somme urgenzeLa dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per la Calabria, la Sicilia e la Sardegna rappresenta una risposta immediata ... ilmetropolitano.it Maltempo: il Cdm dichiara lo stato d'emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna, stanziati 100 milioni. Meloni: 'Vicini ai territori colpiti'Governatori commissari per coordinare la ricostruzione. Musumeci: 'Stimati per ora 1,2 miliardi di danni. Presto un altro stanziamento per la ricostruzione' (ANSA) ... ansa.it #Maltempo, sottosegretario Wanda Ferro su visita ministro Musumeci - https://www.ilmetropolitano.it/2026/01/25/maltempo-sottosegretario-wanda-ferro-su-visita-ministro-musumeci/ #ilmetropolitano - facebook.com facebook Re: Maltempo, sottosegretario Wanda Ferro su visita ministro Musumeci x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.