Maltempo in Ciociaria fiumi in piena e scuole chiuse | allerta totale

Le scuole sono state chiuse in tutta la regione a causa dell’allerta maltempo. Fiumi in piena hanno allagato alcune zone e le strade sono diventate pericolose. Le autorità hanno invitato i cittadini a restare a casa e a evitare spostamenti non necessari. Alcune zone sono isolate e i soccorsi sono al lavoro per gestire le emergenze. La situazione resta critica e si aspettano ulteriori piogge nelle prossime ore.

Un'ondata di maltempo sta colpendo duramente la Ciociaria, dove piogge intense e temporali hanno provocato l'innalzamento dei corsi d'acqua, smottamenti e situazioni di forte criticità. Per la giornata di oggi, mercoledì 28 gennaio 2026, la Protezione Civile del Lazio ha diramato un' allerta arancione per rischio idrogeologico. Tra le immagini simbolo dell'emergenza c'è la spettacolare ma preoccupante cascata di Isola del Liri, ingrossata dalle piogge al punto da lambire il terrazzino panoramico che in condizioni normali consente ai visitatori di ammirarla da vicino. Proprio a Isola del Liri il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole con un'ordinanza urgente.

