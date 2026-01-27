Maltempo in Ciociaria scatta l' Allerta Arancione | scuole chiuse nel sorano

La provincia di Frosinone è interessata da un'allerta arancione a causa di maltempo, con piogge intense, venti forti e neve a quote collinari. La situazione richiede attenzione e precauzioni per garantire la sicurezza dei cittadini e delle attività scolastiche.

Massima attenzione per la giornata di mercoledì 28 gennaio. In arrivo nubifragi e neve sotto i 1000 metri Il maltempo torna a sferzare la provincia di Frosinone con una perturbazione di stampo invernale che porterà piogge intense, venti di burrasca e il ritorno della neve a quote collinari. L'attenzione è massima nel Bacino del Liri, dove la Protezione Civile Regionale ha diramato un'allerta meteo arancione valida per la giornata di domani, mercoledì 28 gennaio 2026. La prima risposta amministrativa alla criticità prevista arriva da Isola del Liri. Il Comune, vista la gravità delle previsioni, ha deciso di non correre rischi.

