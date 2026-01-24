Lunedì il Consiglio dei ministri discuterà lo stato di emergenza per il maltempo al Sud, con l’obiettivo di allocare le prime risorse necessarie agli interventi di ricostruzione. Le zone colpite dal ciclone stanno affrontando sfide significative e i lavori di recupero richiederanno tempo e supporto adeguato. La decisione mira a coordinare gli interventi e assicurare un’efficace risposta alle esigenze delle comunità interessate.

Nei luoghi del disastro causato dal ciclone, si lavora per ricostruire e tornare alla normalità: ci vorranno tempo e risorse. Il governo lunedì si prepara a deliberare lo stato di emergenza nazionale in Sicilia, Calabria e Sardegna, per stanziare anche i primi fondi. Ed è polemica sulle assicurazioni: obbligatorie, secondo la legge di bilancio del 2024 anche per catastrofi come questa. Ma gli imprenditori già segnalano resistenze da parte di alcune compagnie. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Maltempo al Sud, lunedì in Consiglio dei ministri lo stato di emergenza e le prime risorse

Maltempo al Sud, lunedì in Cdm lo stato d’emergenza e prime risorseIl Consiglio dei ministri di lunedì discuterà la dichiarazione dello stato di emergenza nelle zone del Sud Italia colpite dall’ondata di maltempo, in particolare dal passaggio del ciclone Harry.

Maltempo, Meloni annuncia conferenza in Consiglio dei Ministri per dichiarare lo stato di emergenzaIl Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha presieduto una riunione presso la Protezione Civile di Roma per valutare i danni causati dall'ondata di maltempo, in particolare nel Sud Italia a causa del ciclone Harry.

