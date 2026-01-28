Maltempo il forte vento provoca la caduta del cancello della villa comunale

Questa mattina un cancello della villa comunale di Corso della Repubblica è crollato sotto la forza del vento. Il pesante cancello si è abbattuto a terra, bloccando momentaneamente l’ingresso e creando disagi ai passanti. Nessuno si è fatto male, ma ora si aspetta un intervento per rimuoverlo e mettere in sicurezza la zona.

Il cancello sul lato di Corso della Repubblica è ceduto a causa del vento, sul posto polizia locale e assessore alla manutenzione Il pesante cancello della villa comunale, posizionato sul lato di Corso della Repubblica, è caduto a terra nelle scorse ore a causa del forte vento. La scena è stata registrata dalle telecamere di videosorveglianza del Comune. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e l'assessore alla manutenzione Pierluigi Pontone. Il cancello, al momento, è stato lasciato a terra in attesa di essere reinstallato e messo in sicurezza. Il gruppo di opposizione, composto dai consiglieri Giuseppe Sebastianelli, Arduino Incagnoli e Franco Evangelista, ha diffuso una nota in cui chiede al sindaco delucidazioni sulle ragioni del cedimento, considerando che il cancello era stato posizionato meno di cinque mesi fa.

La Calabria continua a fronteggiare le conseguenze del maltempo, con il Reggino che ha richiesto oltre 40 interventi dei vigili del fuoco a causa del forte vento.

A causa delle previsioni di forte vento legate al maltempo in Campania, diversi Comuni stanno considerando misure di sicurezza, tra cui la sospensione delle lezioni scolastiche.

