Maltempo in Campania scuole verso la chiusura per il forte vento | ecco dove

A causa delle previsioni di forte vento legate al maltempo in Campania, diversi Comuni stanno considerando misure di sicurezza, tra cui la sospensione delle lezioni scolastiche. Capua, Vitulazio e Bellona hanno già adottato questa decisione, in previsione delle condizioni meteorologiche avverse di mercoledì 21 gennaio. La situazione evidenzia l'importanza di monitorare gli aggiornamenti ufficiali per garantire la sicurezza di studenti e cittadini.

Allerta maltempo in Campania, dove il "ciclone Harry" in arrivo sull'Italia spinge diversi Comuni a valutare provvedimenti precauzionali: Capua ha già disposto la sospensione delle lezioni, seguita da Vitulazio e Bellona Il primo centro a muoversi ufficialmente è stato Capua, importante comune del Casertano, che ha disposto la sospensione delle attività scolastiche per l'intera giornata di mercoledì 21 gennaio 2026. La decisione è legata alle avverse condizioni meteorologiche attese sul territorio, determinate dal cosiddetto "ciclone Harry", una depressione extratropicale attualmente in movimento verso il nostro Paese.

