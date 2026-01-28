Maltempo | allerta neve anche sulle Prealpi lecchesi

La neve torna a scendere sulle Prealpi lecchesi. La Regione Lombardia ha emesso un’allerta gialla, che resta in vigore da mezzanotte. Le strade si preparano a possibili disagi, mentre le autorità invitano alla prudenza. Le nevicate potrebbero creare problemi alla circolazione e alle attività quotidiane.

Regione Lombardia ha diramato un bollettino di criticità ordinaria (colore giallo) in vigore fino alle 00.00 di giovedì 29 gennaio. Attese cumulate fino a 15 centimetri dai 600 metri in su Torna l'allerta neve anche nel nostro territorio. Regione Lombardia ha infatti diramato un bollettino di criticità ordinaria (colore giallo) che sulle Prealpi lecchesi sarà valido dalle 00.00 del 28 gennaio fino alle 00.00 del 29 gennaio. Fino al tardo pomeriggio di oggi, 2801, sono previste precipitazioni sparse su tutta la regione di intensità variabile da debole a moderata, in graduale attenuazione sui settori occidentali; dalla sera deboli diffuse solo su Alpi e Prealpi, altrove solo isolate residue.🔗 Leggi su Leccotoday.it

La regione Lombardia ha emesso un’allerta gialla per neve e valanghe sulle Prealpi comasche e lecchesi.

In questa settimana di Epifania, il maltempo si manifesta con condizioni meteorologiche instabili e intense, interessando diverse regioni italiane.

