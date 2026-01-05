Maltempo | allerta arancione nel Lazio e in Molise gialla in dieci Regioni

Un'area depressionaria che interessa gran parte dell’Europa e il Mediterraneo sta causando condizioni di maltempo nelle regioni del Centro-Sud Italia. Attualmente, sono state emesse allerte arancioni nel Lazio e in Molise, mentre dieci Regioni sono sotto allerta gialla. Questa situazione meteorologica richiede attenzione e precauzioni per le zone interessate, in considerazione delle condizioni di instabilità atmosferica in corso.

L'instabilità atmosferica generata da una vasta area depressionaria che sta interessando gran parte dell'Europa fino a raggiungere il Mediterraneo continuerà a portare maltempo nelle regioni del Centro-Sud Italia. Si prevedono precipitazioni diffuse, in particolare sulle regioni tirreniche centro-meridionali, mentre nelle aree centrali le temperature in diminuzione comporteranno nevicate fino a quote collinari. In base alle previsioni meteorologiche disponibili, il dipartimento della Protezione civile, in collaborazione con le Regioni interessate – che sono responsabili dell'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori colpiti – ha emesso un avviso riguardante le condizioni meteorologiche avverse.

