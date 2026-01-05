Maltempo allerta arancione in Lazio e Molise gialla in 10 regioni

Un'area depressionaria che interessa l’Europa e il Mediterraneo sta portando condizioni di maltempo nel Centro-Sud Italia. In particolare, sono state emesse allerte arancioni in Lazio e Molise e allerte gialle in altre dieci regioni. Le condizioni meteorologiche sono previste per i prossimi giorni, con possibili disagi legati alle precipitazioni e al vento. È importante monitorare gli aggiornamenti delle autorità per garantire la sicurezza.

Milano, 5 gen. (askanews) – L'instabilità causata da una vasta area depressionaria che interessa tutta l'Europa fino al Mediterraneo apporterà ancora maltempo al Centro-Sud. Si prevedono ancora precipitazioni diffuse, soprattutto sulle regioni tirreniche centro-meridionali, mentre sulle regioni centrali le temperature in cale causeranno nevicate fino a quote collinari. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

