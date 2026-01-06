Allagamenti e alberi caduti 150 interventi dei vigili del fuoco a Roma Il Campidoglio | Circola un’ordinanza falsa domani scuole aperte

Il maltempo continua a interessare l’Italia, con oltre 150 interventi dei vigili del fuoco a Roma e provincia, tra allagamenti e alberi caduti. Il Campidoglio ha precisato che una circolare falsa sta circolando, e le scuole rimarranno aperte come previsto. La situazione resta sotto monitoraggio per garantire la sicurezza dei cittadini e delle strutture pubbliche.

Il maltempo non dà tregua all’Italia. Sono oltre 150 gli interventi effettuati dalle squadre dei vigili del territorio oggi – martedì 6 gennaio – sul territorio di Roma e provincia. Le segnalazioni hanno riguardato soprattutto alberi sradicati, allagamenti, danni d’acqua, rami insegne e pali pericolanti. Allagamenti e frane nella zona di Ardea. Molte, inoltre, le strade allagate per l’esondazione del fiume Aniene: la protezione civile regionale ha diramato un’allerta rossa per il suo bacino, in città e provincia, invitando i cittadini che ricadono in quell’area a rimanere a casa ed evitare spostamenti nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Roma: Campidoglio, domani scuole saranno aperte, falsa ordinanza circola sui social Leggi anche: Maltempo a Perugia: alberi caduti sulle auto, allagamenti. Molti interventi dei vigili del fuoco Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Maltempo a Roma: strade allagate, alberi e rami caduti in città. Esonda un torrente; Cronaca Meteo- Maltempo a Roma, oltre 110mm. Alberi caduti, allagamenti e fiumi in piena; Temporali violenti nel bresciano, numerosi gli allagamenti; Roma sotto l’acqua: 150 strade, ponti e viadotti chiusi, ecco l’elenco dei ‘punti critici’. Allagamenti e alberi caduti, 150 interventi dei vigili del fuoco a Roma. Il Campidoglio: «Circola un’ordinanza falsa, domani scuole aperte» - L'amministrazione della Capitale conferma: «Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado resteranno operativi» ... open.online

