Crans Montana a Como taglio e piega gratis per chi dona i capelli | ecco come fare

A Como, è possibile partecipare a un’iniziativa solidale nata in Svizzera, che offre un taglio e piega gratuiti in cambio della donazione dei capelli. L’obiettivo è raccogliere ciocche da destinare alla realizzazione di parrucche per i giovani rimasti ustionati nella tragedia di Crans-Montana. Una possibilità per aiutare chi ha bisogno, un gesto di solidarietà accessibile a tutti.

Anche in città, a Como, è possibile partecipare all'iniziativa solidale nata in Svizzera per raccogliere capelli destinati alla realizzazione di parrucche per i ragazzi rimasti ustionati nella tragedia di Crans-Montana. In via Mentana il salone Modacapelli di Barbara e Angela ha aderito.

