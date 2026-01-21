Taglio gratis a chi donerà i capelli per i feriti di Crans-Montana

Pavia, 21 gennaio 2026 – Chi dona i propri capelli per i feriti dell’incendio di Crans-Montana può usufruire di un taglio gratuito. Questa iniziativa mira a sostenere i giovani coinvolti nell’incidente attraverso la realizzazione di parrucche. Un gesto semplice che può fare la differenza, offrendo conforto e solidarietà a chi sta affrontando momenti difficili.

Pavia, 21 gennaio 2026 - Taglio gratuito a chi deciderà di donare i capelli per realizzare parrucche destinate ai ragazzi coinvolti nell'incendio di Crans Montana. Annalisa: "Mio padre si salvò. Io, nata dopo l’ustione. Voglio dare speranza ai sopravvissuti di Crans-Montana” L’appello. "Merendona del sorriso - Gli amici del sorriso Odv", associazione che opera nei reparti di oncoematologia e chirurgia pediatrica del San Matteo, in collaborazione con La Natur'elle hanno infatti lanciato un appello per cercare capelli della lunghezza di 35 centimetri che siano naturali o colorati, di 30 centimetri naturali e di 20 centimetri colorati o naturali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

