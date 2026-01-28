Ma quali liste di proscrizioni contro i prof di sinistra anche Schlein ci prova È un sondaggio sullo stato delle scuole

Questa mattina si è diffuso un sondaggio sullo stato delle scuole, che ha riacceso le polemiche tra le forze politiche. Schlein ha provato a inserirsi nel dibattito, ma le accuse di strumentalizzazione sono già volate alte. Le sinistre continuano a usare ogni occasione per attaccare la destra, anche quando si tratta di questioni che riguardano l’istruzione.

C'era da aspettarselo. Le sinistre si confermano maestre nel manipolare e strumentalizzare qualsiasi iniziativa provenga da destra. Con una particolare predilezione per quelle giovanili, sempre alla ricerca dell'occasione ghiotta per sparare a zero contro il "mostro nero", il tasso di fascismo nascosto tra gli under 30 di Fratelli d'Italia. Così un questionario di Azione studentesca sulle condizioni dell'istruzione nei licei diventa il pretesto per gridare alle liste di proscrizione contro i professori di sinistra. "Le liste di proscrizione non si adattano bene a una democrazia liberale come la nostra ma solo ai regimi.

