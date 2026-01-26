Liste di insegnanti di sinistra il prof Paolo Venti | Non è una ragazzata

Il caso del sondaggio al liceo Leopardi Majorana, che indagava la presenza di insegnanti di sinistra, ha suscitato discussioni. Il professor Paolo Venti, insegnante coinvolto, ha commentato la vicenda evidenziando la serietà della questione. Questa notizia mette in luce le tensioni e le dinamiche all’interno del mondo scolastico, invitando a riflettere sul ruolo dell’educazione e sulla pluralità di opinioni tra docenti.

Dopo il caso del sondaggio al liceo Leopardi Majorana, con il sondaggio per conoscere la presenza di "professori di sinistra", interviene Paolo Venti, insegnante che ha reso pubblico questo caso. In un lungo post sui social spiega cosa è successo e il suo punto di vista. "Sono un insegnante del.

