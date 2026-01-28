Matt Damon dice di aver perso peso seguendo una dieta senza glutine. L’attore, 55 anni, ha raccontato di aver ottenuto risultati evidenti, come si vede nelle sue ultime apparizioni pubbliche. Ora si parla molto se eliminare il glutine aiuti realmente a dimagrire, ma Damon sembra aver ottenuto i suoi risultati proprio così, almeno secondo le sue parole.

Per diventare Ulisse nel nuovo adattamento cinematografico dell’ Odissea firmato da Christopher Nolan - nelle sale dal 16 luglio - Matt Damon, 55 anni, ha seguito una dieta senza glutine che lo ha alleggerito parecchio. Di quasi 18 chili, per la precisione, in modo da soddisfare la richiesta del regista: essere “ lean, but strong ”, asciutto ma forte. A raccontarlo è stato lo stesso Damon qualche settimana fa, ospite del podcast New Heights condotto da Jason e Travis Kelce: dai circa 84–91 chili consueti, durante le riprese è sceso a meno di 76. «Non pesavo così poco dai tempi del liceo», ha affermato. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Ma davvero eliminare il glutine dalla dieta aiuta a perdere peso, come sostiene Matt Damon?

Durante le riprese di un film con Morgan Freeman, Matt Damon ha condiviso un episodio in cui Clint Eastwood, regista premio Oscar, gli rivolse una ramanzina: "Vuoi far perdere tempo a tutti?" Damon ha raccontato come quell'affermazione riflettesse l'importanza della disciplina sul set.

Durante le riprese di Invictus, Clint Eastwood ha dimostrato il suo approccio diretto e deciso, zittendo Matt Damon dopo una richiesta di rifare una scena.

